Der 3D-Druck-Spezialist SLM Solutions hält trotz eines schwachen Starts in das Jahr an seiner Prognose fest. Hoffnung macht das starke Plus beim Auftragseingang in den ersten Monaten des Jahres. Dieser ist bis zum 8. Mai um 34 Prozent auf knapp 16 Millionen Euro gestiegen, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Lübeck mitteilte.

SLM Solutions rechnet daher im laufenden Jahr weiter mit einem Umsatz von 125 (2017: 82,6) Millionen Euro und einer zweistelligen Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).

In den ersten drei Monaten des Jahres ging der Umsatz um rund sechs Prozent auf knapp 15 Millionen Euro zurück. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) sei mit 1,6 Millionen Euro in etwa gleich geblieben.

Damit schnitt das Unternehmen etwas schlechter ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Das könnte die Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf mit einem Abschlag von 35 Prozent ohnehin der größte TecDax-Verlierer ist, weiter unter Druck setzen./zb/fba

ISIN DE000A111338

