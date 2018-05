Den Deal mit E.ON hatten wir bereits unter die Lupe genommen. Ergänzend dazu: Ab 2019 wird der Gewinn je Aktie jedes Jahr deutlich steigen. Bis 2020 wird RWE über 2 € je Aktie verdienen. Richtung 2023 sollten es bereits 2,50 € sein. 70 % des Gewinns kommt dann aus regenerativen Energien. Wir gehen davon aus, dass sich der Bewertungsabschlag zum Sektor, den wir derzeit als Risikoaufschlag in Sachen Kohlestrom sehen, deutlich verringert. KGV-Bewertungen von 15 sollten dann für RWE wieder die Normalität sein. Bei geschätzten 2,50 € Gewinn je Aktie in 2023 läge ein fairer Kurs dann um 37,50 €. SolcheZiele nimmt noch kein Analyst in den Mund, wir schon. Zwischen 18 und 20 € ist RWE somit ein klarer strategischer Kauf. Bringen Sie aber bitte Ausdauer mit. Die Zahlen zum ersten Quartal kommen am 15. Mai. Große Überraschungen sollte es nicht geben.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem AKtionärsbrief Nr. 19 vom 9.5.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info