FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

U1IL XFRA DE0005314462 UNIRAK -NET- 0.400 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.335 EUR

UI3B XFRA LU0047060487 UNIEUROPA INH. A 21.000 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.076 EUR

VAHB XFRA CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 10.080 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.389 EUR

UIVD XFRA LU0718610743 UNIGLOBAL II A 1.000 EUR

I8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 0.670 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.101 EUR

UNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A 2.400 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.168 EUR

MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.239 EUR

ACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N 0.214 EUR

2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.478 EUR