FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LHAB XFRA US2515613048 LUFTHANSA AG DM 5 ADR 1 0.837 EUR

XFRA DE000HSH3Y62 HSH NORDBANK IZ 2 12/19 0.002 %

UNO5 XFRA LU0249045476 COMMODITIES-INV.UNICOMMO. 0.290 EUR

UIV5 XFRA LU0186860408 UNIDIVIDENDENASS INH.A 1.580 EUR

UIV4 XFRA LU0186860234 UNIEXTRA: EUROSTOXX 50 1.100 EUR

UI3M XFRA LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH. 4.290 EUR

UI3U XFRA LU0051064516 UNIOPTIMA INH. 4.530 EUR

U1IE XFRA DE0009750232 UNIEUROPA -NET- 0.690 EUR

UI4W XFRA DE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS 0.050 EUR

UI4B XFRA DE0008491044 UNIRAK 0.730 EUR

SW1 XFRA DE000A1JBPV9 SHW AG 0.500 EUR

TLX XFRA DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.400 EUR

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.029 EUR

UIVR XFRA LU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA 1.580 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.160 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.042 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.168 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.253 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.253 EUR

SNW2 XFRA US80105N1054 SANOFI SA ADR 1/2/EO 2 1.567 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.118 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.295 EUR

RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.084 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.640 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.379 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.168 EUR

NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.210 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.042 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.126 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.322 EUR

OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.160 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.126 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.749 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.623 EUR

CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.244 EUR