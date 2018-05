Anmerkung der Redaktion: Der ursprüngliche Artikel, veröffentlicht am 4. Mai 2018, stellte fälschlicherweise fest, dass es keine FDA-zugelassenen Therapien für das Lennox-Gastaut-Syndrom gibt. Dies wurde korrigiert. Die Redaktion von The Motley Fool entschuldigt sich für den Fehler. Es war wirklich ein Jahr der großen Veränderungen in der Cannabisindustrie. Anfang des Jahres wurde das Marihuana-Investmentunternehmen Cronos Group die erste Pot-Aktie, die im Nasdaq gelistet wurde. Dieser Schritt könnte nicht nur den Weg für andere große Marihuana-Aktien ebnen, um sie an seriöse Börsen zu bringen, sondern bestätigt auch, wie weit die legale Cannabisindustrie in so kurzer Zeit gekommen ist. Wir waren auch Zeitzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...