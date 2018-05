IRW-PRESS: ChroMedX Corp.: ChroMedX berichtet über technisch-kommerzielle Analyse und Produktionsplanung des HemoPalm-Systems

8. Mai 2018 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler der tragbaren Blutanalyseplattform HemoPalm, freut sich, über die Aktivitäten im Hinblick auf das HemoPalm-System zu berichten.

Anfang Januar 2018 gab ChroMedX die Ernennung von Lahav Gil zum Chief Executive Officer und Director bekannt. Seitdem hat Lahav den Ausbau der Entwicklungsinfrastruktur und des Teams des Unternehmens geleitet, um eine technisch-kommerzielle Analyse sowie eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, damit das Erreichen der Produktionsreife und die Markteinführung von HemoPalm beschleunigt werden kann.

Nachdem wir die letzten 4 Monate auf eine tiefgehende Analyse des HemoPalm-Systems aufgewendet haben, sind mein Team und ich nun dabei, den Schwerpunkt des Unternehmens von der Technologie sowie Forschung und Entwicklung auf die Produktionsreife zu verlegen. Ich weiß die Geduld unseres Boards und unserer Aktionäre sehr zu schätzen. Sie haben uns die Zeit gegeben, die Untersuchungen, die Marktforschung und den strategischen Denkprozess durchzuführen, die erforderlich sind, um diesen Übergang in Gang zu setzen. In vielen Fällen geht dabei institutionelles Wissen verloren, das wiedergewonnen werden muss. Gleichzeitig ermöglichen eine neue Perspektive und ein neuer Denkansatz ein besseres Verständnis der technischen sowie Anwender- und Marktanforderungen, sagt Lahav Gil, CEO und Director, ChroMedX Corp.

Die erfolgreiche Kommerzialisierung und Innovation medizinischer Technologien erfordert ein Konzept und eine Planung, die den klinischen Nutzen und die Kosten für die Gesundheitsfürsorge deutlich verbessert. Wir nennen dies die klinisch-kommerzielle Anwendung. Bei der Herstellung eines Gerätes wie dem HemoPalm muss ein ganzheitliches System mit einem tiefgehenden Verständnis der Bewertungsprozesse und der Auslöser für die Übernahme durch das Krankenhaus entwickelt werden. Unsere Strategie für das Erreichen der Produktionsreife des HemoPalm-Systems besteht darin, das weltweit beste Produkt für eine bestimmte klinisch-kommerzielle Anwendung herzustellen und zwar die Intensivversorgung von Patienten im Krankenhausumfeld. Unser Ziel ist es, den Arbeitsablauf und die klinischen Entscheidungen für Patienten in der Intensivmedizin deutlich zu erleichtern sowie die Kosteneffizienz für das Krankenhaus zu verbessern und gleichzeitig eine hochwertige strategische Exit-Möglichkeit zu schaffen.

Beim Aufbau einer Innovationskultur ist es sehr wichtig, mit einem Blick auf das Ende zu beginnen (Steven Covey) und gleichzeitig für unerwartete Einsichten und Aha-Momente offen zu bleiben.

Die technisch-kommerziellen Aktivitäten der letzten Monate waren darauf ausgerichtet, das operative Tempo und das Innovationsumfeld, in dem das HemoPalm-System und andere Technologien in Richtung Marktreife und Exit-Transaktionen beschleunigt werden können, aufzubauen. Dazu gehören der Ausbau des technisch-kommerziellen Teams und der Kultur, die Umsetzung von Infrastruktur und Systemen sowie die Ausarbeitung von Prozessen und Standardverfahren (SOP). Dieser zunächst scheinbar langwierige Prozess führt später zu einer zügigen Produktionsreife und einer Wendigkeit bei der Optimierung der Anwendung und der Funktionen des Geräts.

Marktforschung und -analyse

Im Jahr 2017 konzentrierte sich das Entwicklungsteam von ChroMedX auf die Forschung, die Entwicklung, das Benchmarking, die Modellierung und die Validierung der Schlüsselkomponenten der HemoPalm-Technologie. In den ersten Monaten des Jahres 2018 hat das technisch-kommerzielle Team des Unternehmens eine eingehende Marktforschung und -analyse durchgeführt, um die Produktstrategie und die Ausgangsbedingungen für die Festlegung der HemoPalm-Funktionen, der Markteinführung, des Plans für die technische Umsetzung und des Produktionsplans zu beschreiben.

Die Forschungsarbeiten umfassten umfangreiche VOC-(Voice-of-Customer) -Öffentlichkeitsmaßnahmen, Geschäftsanalysen, Machbarkeitsstudien und Beratungen mit Marktführern, Branchenveteranen und wichtigen Meinungsbildner (KOL) im Klinikbereich.

Die bei der Marktanalyse gesammelten Informationen haben zur Identifizierung der wichtigsten Werttreiber für die Übernahme des HemoPalm-Systems geführt, darunter die Verbesserung der Effizienz am Arbeitsplatz, die Verbesserung der klinischen Entscheidungsfindung, die Vermeidung menschlicher Fehler, die Optimierung der Betriebskosten und die Verringerung der Barrieren bei der Einführung.

Während dieses Prozesses hat das Entwicklungsteam Möglichkeiten für zusätzliche Innovationen zum Verständnis von Engpässen im Arbeitsablauf und zur Verminderung von menschlichem Versagen in der Intensivmedizin geprüft.

Punkte wie unter anderem die Vereinfachung der Probenhandhabung, die Autokalibrierung, integrierte Schulungen und die IT-Integration zeigen, wie das Gerät als ein ganzheitliches System betrachtet werden kann, das einer Vielzahl von Interessensvertretern und Werttreibern im Bereich der Intensivmedizin dient. Diese Art von Strategie ermöglicht es uns, uns die Auswirkungen des HemoPalm-Systems auf größere Märkte und Anwendungsumgebungen, in denen die Logistik, die Mitarbeiterschulung und die Prozessverbesserung für die Patientenversorgung und die Effizienz im Krankenhaus entscheidend sind, vorzustellen, sagte Lahav Gil, CEO & Director, ChroMedX Corp. Es ist auch sehr wichtig, die Anforderungen des Exit-Partners klar zu verstehen und sie in die Systemarchitektur mit einzubauen.

Erreichen der Produktionsreife des HemoPalm-Systems

Im Anschluss an die umfangreichen Forschungsarbeiten entwickelt das Unternehmen jetzt einen strategischen Plan hinsichtlich der Produktionsreife, der das Verständnis der Barrieren bei der Einführung, der Prozessverbesserungen in der Intensivmedizin und die Verringerung der Betriebskosten gegenüber bestehenden Lösungen berücksichtigt.

Im Einzelnen analysiert das Unternehmen die Werttreiber und Anforderungen für:

- Das Testmenü

- Die Einführungsplanung

- Prozessverbesserungen in der Intensivmedizin

- Verbesserung des Arbeitsablaufs, der Benutzerfreundlichkeit und der menschlichen Komponenten

- Management der Geräteflotte

- Integration in die Infrastruktur in der Intensivmedizin

- Nahtlose Integration in die IT-Systeme von Krankenhäusern und die Patientenakten

- Verringerung der Gesamtdauer bis zum Ergebnis

- Verbesserung und Vereinfachung der Probenhandhabung

- Festlegung des Exit-Wertes (Handelswertes) für Betreiber in diesem Markt

- Skalierung der Herstellung und Logistik

- Verminderung von menschlichem Versagen

