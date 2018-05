Die niederländische Großbank ING hat das Jahr mit einem überraschenden Gewinnsprung begonnen. Im ersten Quartal verdiente der Mutterkonzern der deutschen Direktbank ING-DiBa 1,2 Milliarden Euro und damit gut 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Analysten hatten mit weniger Profit gerechnet. Im Laufe des ersten Jahresviertels steigerte ING die Zahl ihrer Kunden um 400 000 auf 37,8 Millionen, wie ING-Chef Ralph Hamers am Morgen berichtete.

Die Erträge der Bank - also die gesamten Einnahmen - legten um drei Prozent auf knapp 4,5 Milliarden Euro zu. Während der Zinsüberschuss leicht zulegte, ging der Provisionsüberschuss etwas zurück. Unterdessen musste die Bank weniger Geld für faule Kredite zurücklegen./stw/fba

ISIN NL0011821202

AXC0109 2018-05-09/08:04