Dem Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 sind im ersten Quartal aufgrund des Konzernumbaus einige Umsätze flöten gegangen. Nachdem sich das Unternehmen im vergangenen Jahr fast gänzlich von seinem Reisegeschäft getrennt hatte, gingen die Erlöse nun im Zeitraum Januar bis März im Vorjahresvergleich um drei Prozent auf 881 Millionen Euro zurück, wie die Münchener am Mittwoch mitteilten. Ohne die Veräußerungen der Reiseunternehmen Etraveli und weg.de und Währungseffekte ausgeklammert wären die Umsätze um 1 Prozent gestiegen, stellte ProSiebenSat.1 klar. Abgesehen davon hatten Analysten bereits mit einem Rückgang gerechnet, wenngleich auch mit einem etwas Leichteren.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte indes um 7 Prozent auf 200 Millionen Euro zu, was die Erwartungen am Markt leicht übertraf. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um sechs Prozent auf 93 Millionen Euro. Interimschef Conrad Albert bestätigte die von ProSiebenSat.1 zum Jahresbeginn in Aussicht gestellte Prognose. Demnach soll der Umsatz 2018 weiterhin im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, bei einer bereinigten Ebitda-Marge im mittleren 20-Prozentbereich. Albert, der den Konzernvorsitz als Vorstandsmitglied derzeit übergangsweise führt, wird ab dem 1. Juni von Branchenneuling Max Conze abgelöst./kro/zb

ISIN DE000PSM7770

AXC0110 2018-05-09/08:06