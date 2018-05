Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges 1945 geschlossen.

DONNERSTAG: In Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen Christi Himmelfahrt geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat allen Warnungen zum Trotz den Austritt seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt. Er begründete laut AFP seine Entscheidung unter anderem damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Zugleich leitete Trump die Wiedereinsetzung von Sanktionen ein. International stieß seine Entscheidung auf Kritik, nur Irans regionale Gegner Israel und Saudi-Arabien begrüßten den Schritt. Er verfüge über den "definitiven Beweis", dass Teheran entgegen seinen Versprechungen über die Ziele seines Nuklearprogramms gelogen habe, sagte Trump. Der "schreckliche, einseitige Deal" erlaube es, dass Teheran in nur kurzer Zeit Atomwaffen entwickeln könne - selbst wenn es sich voll an die vereinbarten Restriktionen halte. Die Entwicklung iranischer Atomwaffen lasse sich innerhalb der "verfallenden und morschen Struktur der derzeitigen Vereinbarung" nicht verhindern. Die an dem mühsam ausgehandelten Atomabkommen beteiligten drei europäischen Staaten bekundeten "Bedauern und Sorge" über Trumps Entscheidung. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May, sich für den Erhalt des Abkommens einsetzen zu wollen. Irans Präsident Hassan Ruhani hat nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen gedroht, wieder verstärkt Uran anzureichern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 886 -3% 6 910 EBITDA bereinigt 197 +5% 5 188 EBIT 155 +42% 2 109 Ergebnis nach Steuern/Dritten 33 -48% 4 64 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 92 +5% 5 88 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 -15% 4 0,39

1&1 DRILLISCH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 878 +474% 2 153 EBITDA 169 +381% 3 35 Ergebnis nach Steuern 86 +526% 2 14 Ergebnis je Aktie 0,53 +112% 3 0,25

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 888 +11% 3 803 Ergebnis vor Steuern 37 +18% 3 31 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 22 Ergebnis je Aktie 0,60 +13% 2 0,53 Dividende je Aktie 1,00 +11% 2 0,90

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 344 +27% 6 271 EBIT - underlying 55 +28% 6 43 Erg nach Steuern/Dritten - underlying 44 +28% 2 34 Erg je Aktie unverwässert - underlying 0,60 +30% 6 0,46 EBIT 36 +25% 4 29 Erg nach Steuern/Dritten 27 +16% 2 23 Erg je Aktie unverwässert 0,40 +29% 5 0,31

EVOTEC

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 78 +56% 2 50 operatives Ergebnis k.A. -- -- 9,7 EBITDA bereinigt 13,4 +2% 2 13,2 Ergebnis nach Steuern 2,8 -59% 2 6,9 Ergebnis je Aktie 0,02 -60% 2 0,05

JENOPTIK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang k.A. -- -- 221 Umsatz 187 +14% 3 164 EBIT 18 +62% 3 11 Ergebnis nach Steuern 16 +98% 2 8,3 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,15

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 19 +19% 3 16 EBITDA bereinigt -0,2 -- 3 -1,6 Konzernergebnis -1,3 -- 3 -3,8 Ergebnis je Aktie -0,08 -- 3 -0,21

Weitere Termine:

07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Delivery Hero AG, Umsatz 1Q

07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE Wind AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Allianz SE, HV - 2017 wurden im Rahmen der HV

um 08:40 Eckdaten zum 1Q veröffentlicht

10:00 DE/secunet Security Networks AG, HV

10:00 DE/Voltabox AG, HV

10:00 DE/Vossloh AG, HV

10:00 DE/Audi AG, HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:30 DE/Adidas AG, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

11:00 DE/Dürr AG, HV

14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Bertrandt AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

CTS Eventim 0,59 EUR Data Modul 1,50 EUR Delticom 0,10 EUR Deutsche Lufthansa 0,80 EUR EnBW Energie 0,50 EUR Encavis 0,22 EUR Fuchs Petrolub Stämme 0,90 EUR Fuchs Petrolub Vorzüge 0,91 EUR Orbis 0,14 EUR Paragon 0,25 EUR Rheinmetall ' 1,70 EUR SHW 0,50 EUR Takkt 0,55 EUR Talanx 1,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm -US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,0 bis 1,2 Mrd EUR, davon: 4,95-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 2,125-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von maximal 6 Mrd CZK Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von maximal 6 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von maximal 3 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.668,90 -0,05 Nikkei-225 22.431,81 -0,34 Schanghai-Composite 3.163,25 0,06 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.912,21 -0,28 DAX-Future 12.939,50 -0,02 XDAX 12.932,04 -0,03 MDAX 26.789,21 0,39 TecDAX 2.745,49 -0,32 EuroStoxx50 3.557,88 -0,18 Stoxx50 3.109,63 -0,11 Dow-Jones 24.360,21 0,01 S&P-500-Index 2.671,92 -0,03 Nasdaq-Comp. 7.266,90 0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,91% -35

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,52 2,51 0,63 USA 10 Jahre 2,99 2,98 0,58 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,04 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

