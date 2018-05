DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges 1945 geschlossen.

DONNERSTAG: In Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen Christi Himmelfahrt geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat allen Warnungen zum Trotz den Austritt seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt. Er begründete laut AFP seine Entscheidung unter anderem damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Zugleich leitete Trump die Wiedereinsetzung von Sanktionen ein. International stieß seine Entscheidung auf Kritik, nur Irans regionale Gegner Israel und Saudi-Arabien begrüßten den Schritt. Er verfüge über den "definitiven Beweis", dass Teheran entgegen seinen Versprechungen über die Ziele seines Nuklearprogramms gelogen habe, sagte Trump. Der "schreckliche, einseitige Deal" erlaube es, dass Teheran in nur kurzer Zeit Atomwaffen entwickeln könne - selbst wenn es sich voll an die vereinbarten Restriktionen halte. Die Entwicklung iranischer Atomwaffen lasse sich innerhalb der "verfallenden und morschen Struktur der derzeitigen Vereinbarung" nicht verhindern. Die an dem mühsam ausgehandelten Atomabkommen beteiligten drei europäischen Staaten bekundeten "Bedauern und Sorge" über Trumps Entscheidung. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May, sich für den Erhalt des Abkommens einsetzen zu wollen. Irans Präsident Hassan Ruhani hat nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen gedroht, wieder verstärkt Uran anzureichern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 886 -3% 6 910 EBITDA bereinigt 197 +5% 5 188 EBIT 155 +42% 2 109 Ergebnis nach Steuern/Dritten 33 -48% 4 64 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 92 +5% 5 88 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,33 -15% 4 0,39

1&1 DRILLISCH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 878 +474% 2 153 EBITDA 169 +381% 3 35 Ergebnis nach Steuern 86 +526% 2 14 Ergebnis je Aktie 0,53 +112% 3 0,25

BECHTLE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 888 +11% 3 803 Ergebnis vor Steuern 37 +18% 3 31 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 22 Ergebnis je Aktie 0,60 +13% 2 0,53 Dividende je Aktie 1,00 +11% 2 0,90

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 344 +27% 6 271 EBIT - underlying 55 +28% 6 43 Erg nach Steuern/Dritten - underlying 44 +28% 2 34 Erg je Aktie unverwässert - underlying 0,60 +30% 6 0,46 EBIT 36 +25% 4 29 Erg nach Steuern/Dritten 27 +16% 2 23 Erg je Aktie unverwässert 0,40 +29% 5 0,31

EVOTEC

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 78 +56% 2 50 operatives Ergebnis k.A. -- -- 9,7 EBITDA bereinigt 13,4 +2% 2 13,2 Ergebnis nach Steuern 2,8 -59% 2 6,9 Ergebnis je Aktie 0,02 -60% 2 0,05

JENOPTIK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Auftragseingang k.A. -- -- 221 Umsatz 187 +14% 3 164 EBIT 18 +62% 3 11 Ergebnis nach Steuern 16 +98% 2 8,3 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,15

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 19 +19% 3 16 EBITDA bereinigt -0,2 -- 3 -1,6 Konzernergebnis -1,3 -- 3 -3,8 Ergebnis je Aktie -0,08 -- 3 -0,21

Weitere Termine:

07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Delivery Hero AG, Umsatz 1Q

07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE Wind AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Allianz SE, HV - 2017 wurden im Rahmen der HV

um 08:40 Eckdaten zum 1Q veröffentlicht

10:00 DE/secunet Security Networks AG, HV

10:00 DE/Voltabox AG, HV

10:00 DE/Vossloh AG, HV

10:00 DE/Audi AG, HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:30 DE/Adidas AG, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

11:00 DE/Dürr AG, HV

14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Bertrandt AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

CTS Eventim 0,59 EUR Data Modul 1,50 EUR Delticom 0,10 EUR Deutsche Lufthansa 0,80 EUR EnBW Energie 0,50 EUR Encavis 0,22 EUR Fuchs Petrolub Stämme 0,90 EUR Fuchs Petrolub Vorzüge 0,91 EUR Orbis 0,14 EUR Paragon 0,25 EUR Rheinmetall ' 1,70 EUR SHW 0,50 EUR Takkt 0,55 EUR Talanx 1,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm -US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,0 bis 1,2 Mrd EUR, davon: 4,95-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 2,125-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von maximal 6 Mrd CZK Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von maximal 6 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von maximal 3 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.668,90 -0,05 Nikkei-225 22.431,81 -0,34 Schanghai-Composite 3.163,25 0,06 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.912,21 -0,28 DAX-Future 12.939,50 -0,02 XDAX 12.932,04 -0,03 MDAX 26.789,21 0,39 TecDAX 2.745,49 -0,32 EuroStoxx50 3.557,88 -0,18 Stoxx50 3.109,63 -0,11 Dow-Jones 24.360,21 0,01 S&P-500-Index 2.671,92 -0,03 Nasdaq-Comp. 7.266,90 0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,91% -35

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,52 2,51 0,63 USA 10 Jahre 2,99 2,98 0,58 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,04 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den Aktienmärkten dürfte der befürchtete Volatilitätsschub zunächst ausbleiben. Zwar hat US-Präsident Trump wie befürchtet das Iran-Abkommen gekündigt. Daraus resultieren nun Warnungen vor einem globalen "Sell-Off" von dervisen Marktstrategen. Die europäischen Börsen dürften die Gewinne aus dem Spätgeschäft vom Dienstag aber zunächst nahezu halten und werden in der Nähe der Montaghochs gestellt. Während der steigende Ölpreis die Renditen nach oben treibt, stützt der anhaltend feste Dollar in der Nähe der neuen Jahreshochs zum Euro die Stimmung bei Aktien. "Derzeit scheint Trump isoliert", sagt Heino Ruland von Ruland-Research. Noch habe die Diplomatie eine Chance. Sollten allerdings tatsächlich Sanktionen der US-Regierung auch gegen Firmen kommen, die mit dem Iran Geschäfte machen, müsse man die Situation neu bewerten, sagt er. Impulse dürften also weiterhin von der Iran-Krise kommen, aber auch von der Berichtssaison.

Rückblick: Knapp behauptet - An den Börsen ist die Erholungsrally in eine Verschnaufpause gemündet. Zum einen flohen Anleger aus italienischen Anlagen: Der Mailänder MIB-Index fiel um 1,7 Prozent, nachdem alle Bemühungen um eine Regierungsbildung gescheitert waren. Darunter litten Bankenwerte: Unicredit fielen um 3,2 Prozent, Intesa gaben trotz unerwartet guter Quartalszahlen um 0,6 Prozent nach. Zum anderen war der Dollar als sicherer Hafen gesucht. Denn Anleger waren vorsichtig, weil US-Präsident Donald Trump am Abend entscheiden wollte, ob die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen werden oder nicht. Die Entscheidung könnte für stärkere Bewegungen an den Ölmärkten sorgen. Im Vorfeld gab es allerdings beim Öl Gewinnmitnahmen, unter denen auch die Ölaktien mit einem Minus von 1,5 Prozent litten. Auf der Gegenseite erholten sich die Reise- und Freizeitwerte um 1,2 Prozent. In der Schweiz stürzten Adecco um gut 5 Prozent ab. Das EBITDA fiel rund 6 Prozent unter der Markterwartung aus. Auch Lafargeholcim standen mit einem Minus von 3,1 Prozent unter Druck. Die Geschäftszahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heißt es bei Davy.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mit Blick auf den Kurseinbruch der Deutschen Post um 7 Prozent verwiesen Händler auf schwache Geschäftszahlen. EBIT und Cashflow seien im ersten Quartal nicht so gut ausgefallen wie erhofft, stellte Jefferies fest. Beiersdorf stellten mit einem Plus von 2,8 Prozent den DAX-Gewinner. Das organische Umsatzplus im ersten Quartal wurde positiv bewertet. Vergleichsweise schwach hatte bei Munich Re das Anlageergebnis abgeschnitten. Für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach unten. Für wenig Bewegung sorgten die Geschäftszahlen von Eon. Der Kurs zog um 0,1 Prozent an. LEG Immobilien sanken nach schwachen Geschäftszahlen um 2,6 Prozent. Baader machte im Zahlenwerk von Zalando Licht und Schatten aus. Nach dem Rücksetzer vom Wochenauftakt ging es für die Aktie um 3,3 Prozent nach oben. SGL Carbon fielen auf neue Jahrestiefs. "Der Cashflow enttäuscht", sagte ein Händler. Der Kurs verlor 5,9 Prozent. Delivery Hero gerieten vor den Quartalszahlen unter Druck. Der Kurs gab um 3,9 Prozent nach. Nach den jüngsten Dekadenhochs wurden auch im TecDAX Gewinne mitgenommen. Unter Druck standen Cancom mit 4,5 Prozent Minus, nachdem Baader die Kaufempfehlung zurückgezogen hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Die mit Spannung erwartete Entscheidung der USA zum Iran-Atomprogramm habe letztlich kaum Auswirkungen auf den Handel gehabt, hieß es. Die Umsätze seien "moderat" gewesen, so ein Teilnehmer weiter. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die Wall Street stand ganz im Zeichen des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Im Vorfeld hatten sich die Indizes kaum von der Stelle bewegt. Mit der Bekanntgabe der Entscheidung legten diese zunächst zu, fielen anschließend aber auf ihre Tagestiefs zurück. Letztlich zeigten sich Dow & Co dann erneut wenig verändert. Deutlicher fiel die Reaktion am Ölmarkt aus, wo die Preise für WTI und Brent ihre Verluste deutlich verringerten. Daneben standen eine Reihe von Unternehmenszahlen im Blick. Der Kurs des Autovermieters Hertz brach um 18,7 Prozent ein. Der Verlust im ersten Quartal fiel höher aus als erwartet. Snap gewannen 2,1 Prozent, weil der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird.

Mit den US-Anleihen ging es leicht nach unten. Bei der Auktion dreijähriger Staatsanleihen blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen des Marktes zurück und sorgte so für leichte Enttäuschung, wie ein Teilnehmer sagte. Die Iran-Entscheidung der US-Regierung hatte dagegen kaum Auswirkungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte um 2 Basispunkte auf 2,97 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.21 Uhr EUR/USD 1,1854 -0,1% 1,1865 1,1858 EUR/JPY 129,78 +0,3% 129,40 129,60 EUR/CHF 1,1890 +0,1% 1,1880 1,1877 GBP/EUR 1,1417 -0,0% 1,1418 1,1396 USD/JPY 109,49 +0,4% 109,07 109,32 GBP/USD 1,3533 -0,1% 1,3548 1,3512 Bitcoin BTC/USD 9.059,93 -2,0% 9.243,50 9.175,66

Der Dollar zeigte sich wenig bewegt von der Entscheidung der US-Regierung. Der Greenback setzte seine jüngste Aufwärtsbewegung fort. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,19 Dollar und notierte im späten US-Handel bei 1,1862 Dollar. Die Straffung der US-Geldpolitik stützt den Greenback weiterhin, ebenso die zuletzt starken Konjunkturdaten aus den USA bzw. die schwachen aus Europa.

Trotz des gekündigten Atomabkommens mit dem Iran durch die USA werden im asiatisch geprägten Devisenhandel Wetten auf steigende Yen-Kurse zurückgefahren. Die japanische Währung profitiert damit nicht von ihrem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in schwierigen Zeiten. Noch halte sich der Iran an das Abkommen, weil auch die übrigen Unterzeichnerstaaten noch daran festhielten, heißt es. Der Euro gibt indes nach, weil Marktteilnehmer Zweifel hegen, ob die EZB tatsächlich kurzfristig aus dem Wertpapierkaufprogramm ausscheidet. Diese Zweifel stützten den US-Dollar zum Euro. Die Gemeinschaftswährung bewegt sich auf einem 19-Wochentief. Der Greenback profitiert zudem von Äußerungen von Fed-Präsident Jerome Powell. Er sieht eine Fortsetzung der Fed-Bemühungen, die Geldpolitik auf das Vorkrisenniveau zu hieven. Der WSJ-Dollarindex legt um 0,3 Prozent zu auf den höchsten Stand seit dem 27. Dezember.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,61 69,06 +2,2% 1,55 +17,6% Brent/ICE 76,67 74,85 +2,4% 1,82 +17,5%

Der WTI-Ölpreis zeigte sich zum US-Settlement noch mit dem größten Tagesverlust seit Anfang April, doch im elektronischen Handel holte er einen Großteil seiner Abgaben auf. Im Vorfeld der angekündigten US-Entscheidung zum Iran-Atomabkommen waren die Ölpreise nach oben geklettert mit der Erwartung, dass dies einen negativen Einfluss auf die iranische Ölförderung haben dürften. Die iranische Produktion wird "kaum durch den Rückzug aus der Vereinbarung beeinträchtigt werden, es sei denn, Trump kann auch andere Länder davon überzeugen, wieder Sanktionen zu verhängen", sagte Portfoliomanager Jay Hatfield von InfraCap. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum Settlement 2,4 Prozent auf 69,06 Dollar. Im elektronischen Handel verzeichnete der Preis ein Minus von nur noch 1,5 Prozent auf 69,70 Dollar. Im Tagestief hatte er bei 67,63 Dollar gelegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,89 1.315,70 -0,4% -4,81 +0,6% Silber (Spot) 16,44 16,47 -0,2% -0,03 -2,9% Platin (Spot) 912,45 914,50 -0,2% -2,05 -1,8% Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,1% +0,00 -8,2%

Der Goldpreis holte seine zwischenzeitlichen Abgaben, ausgelöst durch den starken Dollar, wieder auf. Der Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen und die erneute Verhängung von Sanktionen sorgten für leichten Zulauf im "sicheren Hafen" Gold. Der Preis für die Feinunze legte um 0,1 Prozent auf 1.315 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

IRANKRISE

Die israelische Armee hat die Behörden auf den besetzten Golanhöhen angewiesen, die dortigen Raketenbunker zu öffnen und in Bereitschaft zu versetzen. Die Anweisungen seien eine Folge von "irregulären Aktivitäten der iranischen Kräfte in Syrien", erklärte die israelische Armee.

FISKALSITUATION ARGENTINIEN

hat Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über eine Kreditlinie aufgenommen. Hintergrund sind die Versuche der Regierung von Präsident Mauricio Macri, die anhaltende Abwertung der Landeswährung erfolgreich einzudämmen. In einer Fernsehansprache sagte Macri, er habe mit IWF-Präsidentin Christine Largarde gesprochen. Largarde habe ihm zugesichert, dass der IWF mit der Arbeit an einer Vereinbarung beginnen werde.

AAREAL BANK

hat im ersten Quartal aufgrund eines niedrigeren Zinsüberschusses etwas weniger verdient. Beim Abbau nicht-strategischer Kredite sowie bei Kostensenkungen ist die Bank vorangekommen und musste fürs Quartal keine Risikovorsorge treffen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

BRENNTAG

