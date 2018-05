Luterbach - Die Schaffner-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2017/18 (per 31.03.) den Umsatz markant gesteigert. Der Gewinn war dagegen von Kosten im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Division Power Magnetics sowie von einem im Februar angekündigten Abschreiber auf latente Steuerguthaben in den USA belastet und fiel etwas tiefer aus als im Vorjahr.

Konkret nahm der Umsatz um über 14 Prozent auf 108,3 Millionen Franken zu. In Lokalwährungen entspricht dies einem Plus von gut 10 Prozent, wie der Komponentenhersteller und Spezialist für Elektromagnetverträglichkeit am Mittwoch mitteilt. Der Auftragseingang legte gleichzeitig um knapp 15 Prozent auf 114,4 Millionen zu.

Reingewinn 5% tiefer

Das operative Ergebnis auf Stufe EBIT kletterte um knapp 50 Prozent auf 9,0 Millionen Franken, wobei die Marge um knapp 2 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent verbessert wurde. Hier sind allerdings verschiedene Sondereffekte enthalten. So ...

