Gestoppte bzw. gedrehte Serien: LEG Immobilien -2,58% auf 94,32, davor 8 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 91,78 auf 96,82), Roche Holding -0,95% auf 230,4, davor 7 Tage im Plus (4,49% Zuwachs von 222,6 auf 232,6), Roche GS -0,94% auf 225,7, davor 7 Tage im Plus (4,64% Zuwachs von 217,75 auf 227,85), Porr -0,31% auf 32,5, davor 6 Tage im Plus (14,39% Zuwachs von 28,5 auf 32,6), DO&CO -0,37% auf 54, davor 6 Tage im Plus (9,05% Zuwachs von 49,7 auf 54,2), Bayer -0,35% auf 101,74, davor 6 Tage im Plus (4,89% Zuwachs von 97,34 auf 102,1), Grammer -0,18% auf 54, davor 6 Tage im Plus (5,05% Zuwachs von 51,5 auf 54,1), Deutsche Post -7,03% auf 34,54, davor 6 Tage im Plus (3,51% Zuwachs von 35,89 auf 37,15), Vivendi -0,13% auf 23,13, davor 5 Tage im Plus (8,53% Zuwachs von 21,34 auf 23,16),...

