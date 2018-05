Der Chiphersteller Dialog Semiconductor will seine Abhängigkeit vom wichtigen Kunden Apple weiter verringern. "Wir investieren in die Entwicklung von differenzierten Technologien und Partnerschaften, um so Potenzial für künftiges Umsatzwachstum zu schaffen", sagte Konzernchef Jalal Bagherli am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal laut Mitteilung in London. Daher sowie mit Blick auf neue Produkte sehe er dem kommenden Jahr zuversichtlich entgegen. Ängste, dass Teile des Geschäfts mit Apple 2019 wegen möglicher Chip-Eigenentwicklungen des iPhone-Herstellers wegbrechen könnten, lasten seit Monaten auf dem Aktienkurs.

Noch laufen die Geschäft von Dialog aber gut, auch weil sich die iPhones weiterhin gut verkaufen. Der Umsatz stieg im abgelaufenen ersten Quartal um fast ein Viertel auf 332 Millionen US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn schnellte um ein Fünftel auf 52,5 Millionen Dollar nach oben. Unter dem Strich blieb mit 17,4 Millionen Dollar zwar ein Viertel weniger hängen als vor einem Jahr, das lag aber auch an negativen Wechselkurseffekten sowie einer höheren Steuerbelastung.

Für das laufende zweite Quartal wird ein Umsatz im Bereich von 275 bis 305 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Die am Kapitalmarkt viel beachtete Bruttomarge soll leicht über dem Niveau des ersten Quartals von 46,3 Prozent liegen. Im Gesamtjahr peilt Dialog ein "ordentliches Umsatzwachstum" an. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf die zweite Jahreshälfte./mis/jha/

ISIN GB0059822006

AXC0119 2018-05-09/08:31