Nachdem es am Montag mit dem Aktienkurs von Air France-KLM steil nach unten gegangen ist (DER AKTIONÄR berichtete), notieren im frühen Handel die Anteilscheine der Deutschen Lufthansa mit einem Kursabschlag von knapp drei Prozent am DAX-Ende. Was ist der Grund für das deutliche Minus der Aktie?

Den vollständigen Artikel lesen ...