Gestern Abend gegen 20:15 Uhr verkündete der US-Präsident den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen. Zugleich würden, so Trump, ohne Verzug entschlossene Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Am Aktienmarkt bemühte man sich unübersehbar, jegliche negative Reaktion zu verhindern, kleine Schwächen sofort wieder aufzukaufen.

