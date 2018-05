Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal von 64,00 auf 65,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller sei sehr gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Fintan Ryan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem dank der breiten Kundenbasis habe das Unternehmen beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft die Wettbewerber hinter sich gelassen. Ryan erhöhte seine Prognosen./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-05-09/08:35

ISIN: DE000SYM9999