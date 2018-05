Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Quartal von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Fulvio Cazzol hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns aus eigener Kraft sowie nur geringfügig für das Ergebnis je Aktie (EPS) an. Die überdurchschnittliche Entwicklung von hochpreisigen Hautpflegeprodukten und Klebstoffen habe den verhaltenen Jahresstart der Marke Nivea kompensiert./gl/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-05-09/08:36

ISIN: DE0005200000