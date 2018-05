Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Erstquartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Modehändler zeige weiter ein attraktives Wachstum und gewinne Marktanteile im europäischen Bekleidungsbereich, was die Aktie aber schon einpreise, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu dürfte die Entwicklung der freien Barmittel (FCF) im weiteren Jahresverlauf negativ bleiben./gl/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-05-09/08:36

ISIN: DE000ZAL1111