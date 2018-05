Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat allen Warnungen zum Trotz den Austritt seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt. Er begründete seine Entscheidung am Dienstag unter anderem damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Zugleich leitete Trump die Wiedereinsetzung von Sanktionen ein. International stieß seine Entscheidung auf Kritik, nur Irans regionale Gegner Israel und Saudi-Arabien begrüßten den Schritt. Er verfüge über den "definitiven Beweis", dass Teheran entgegen seinen Versprechungen über die Ziele seines Nuklearprogramms gelogen habe, sagte Trump in einer zehnminütigen Ansprache im Weißen Haus. Der "schreckliche, einseitige Deal" erlaube es, dass Teheran in nur kurzer Zeit Atomwaffen entwickeln könne - selbst wenn es sich voll an die vereinbarten Restriktionen halte. Die Entwicklung iranischer Atomwaffen lasse sich innerhalb der "verfallenden und morschen Struktur der derzeitigen Vereinbarung" nicht verhindern. Er werde aber nicht zulassen, dass sein Land der "nuklearen Erpressung" ausgesetzt werde, sagte Trump. Die an dem mühsam ausgehandelten Atomabkommen beteiligten drei europäischen Staaten bekundeten "Bedauern und Sorge" über Trumps Entscheidung. In einer gemeinsamen Erklärung betonten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May, sich für den Erhalt des Abkommens einsetzen zu wollen: Die Vereinbarung bleibe "wichtig für unsere gemeinsame Sicherheit".

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.668,90 -0,05% Nikkei-225 22.419,70 -0,40% Hang-Seng-Index 30.516,59 +0,37% Kospi 2.451,80 +0,08% Shanghai-Composite 3.155,23 -0,20% S&P/ASX 200 6.109,80 +0,29%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran wird an den ostasiatischen Börsen ohne größere Aufregung zur Kenntnis genommen. Möglicherweise auch, weil Berlin, Paris und London an dem Abkommen festhalten wollen und der Iran selbst sich zunächst auch weiter daran halten will. Die Börsen tendieren in engen Grenzen uneinheitlich und schließen sich damit den wenig veränderten US-Vorgaben an. Auch beim Krisenbarometer Yen lässt sich eher Entspannung ablesen, zumal Verwerfungen trotz drohender neuer globalen Spannungen bislang kaum zu beobachten sind. Unter den Einzelwerten sind Aktien aus der Ölbranche wegen der steigenden Erdölpreise gesucht. In Tokio gewinnen Inpex 0,8 Prozent, in Hongkong CNOOC 2,1 und Petrochina 3,9 Prozent und in Sydney Woodside 1,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Für die Disney-Aktie ging es nach anfänglichen Gewinnen zuletzt um 1,3 Prozent nach unten. Der Unterhaltungskonzern hatte mit seinen Zweitquartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen mit einem Umsatz von 14,55 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 2,94 Milliarden. Für Electronic Arts ging es um knapp 2 Prozent nach oben. Der Spieleentwickler hatte für sein viertes Quartal einen Umsatz von 1,58 Milliarden und einen Gewinn von 607 Millionen Dollar ausgewiesen, was beides über den Analystenerwartungen lag. Außerdem kündigte Electronic Arts einen weiteren Aktienrückkauf an. Overstock.com verloren nach verfehlten Ergebniserwartungen 3,4 Prozent. Die mit Problemen kämpfende Pizzakette Papa John's verzeichnete erneut ein Quartal mit sinkenden Umsätzen.Die Aktie verbilligte sich um 1,8 Prozent. Kursmäßig ähnlich schlecht lief es bei der Burgerkette Wendy's. Hier ging es nach den Quartalszahlen um 3,5 Prozent nach unten. Wendy's verdiente 20,2 Millionen Dollar und verfehlte damit die Erwartungen knapp. Der Umsatz fiel dagegen 5 Prozent höher aus und übertraf damit die Konsensschätzung von 374 Millionen. Die Aktie des Online-Kreditanbieters Lendingclub profitierte von um 22 Prozent gestiegenen Einnahmen. Der Kurs legte um 3,2 Prozent auf 2,91 Dollar zu. Ein Kursdebakel erlebten Extreme Networks. Die Aktie brach um fast 30 Prozent ein. Das Unternehmen hatte nicht nur enttäuschende Zahlen vorgelegt, sondern auch einen trüben Ausblick abgeliefert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.360,21 0,01 2,89 -1,45 S&P-500 2.671,92 -0,03 -0,71 -0,06 Nasdaq-Comp. 7.266,90 0,02 1,69 5,27 Nasdaq-100 6.815,48 -0,09 -6,39 6,55 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 890 Mio 756 Mio Gewinner 1.502 1.871 Verlierer 1.446 1.087 unverändert 111 122

Kaum verändert - Die Wall Street stand ganz im Zeichen des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Im Vorfeld hatten sich die Indizes kaum von der Stelle bewegt. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung tendierten sie volatil seitwärts. Deutlicher fiel die Reaktion am Ölmarkt aus, wo die Preise für WTI und Brent ihre anfänglichen Verluste verringerten. Daneben standen eine Reihe von Unternehmenszahlen im Blickpunkt und bewegten die Kurse. Hertz Global brachen um 18,7 Prozent ein. Der Verlust im ersten Quartal war höher ausgefallen als erwartet. Snap gewannen 2,1 Prozent, nachdem der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird. 21st Century Fox fielen nach zwischenzeitlichen Gewinnen um 0,1 Prozent. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Comcast büßten 5,6 Prozent ein.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 1,6 2,50 131,5 5 Jahre 2,81 1,5 2,79 88,2 10 Jahre 2,97 1,8 2,95 52,4

Mit den US-Anleihen ging es leicht nach unten. Bei der Auktion dreijähriger Staatsanleihen blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen des Marktes zurück und sorgte für leichte Enttäuschung, wie ein Teilnehmer sagte. Die Iran-Entscheidung der US-Regierung hatte dagegen kaum Auswirkungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte um 2 Basispunkte auf 2,97 Prozent zu.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:43 % YTD EUR/USD 1,1846 -0,2% 1,1865 1,1916 -1,4% EUR/JPY 129,74 +0,3% 129,40 129,82 -4,1% EUR/GBP 0,8757 -0,0% 0,8758 0,8801 -1,5% GBP/USD 1,3526 -0,2% 1,3548 1,3540 +0,0% USD/JPY 109,53 +0,4% 109,07 108,95 -2,7% USD/KRW 1080,60 +0,2% 1078,67 1077,45 +1,2% USD/CNY 6,3764 +0,1% 6,3706 6,3678 -2,0% USD/CNH 6,3754 +0,1% 6,3685 6,3639 -2,1% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7431 -0,3% 0,7453 0,7500 -5,0% NZD/USD 0,6959 -0,2% 0,6971 0,7016 -2,0% Bitcoin BTC/USD 9.086,08 -1,7% 9.243,50 9.365,87 -33,5%

Der Dollar zeigte sich wenig bewegt von der Entscheidung der US-Regierung. Der Greenback hatte zuvor bereits seine jüngste Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,19 Dollar und notierte im späten US-Handel bei 1,1862 Dollar. Die Straffung der US-Geldpolitik stützt den Greenback weiterhin, ebenso die zuletzt starken Konjunkturdaten. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch legt der Dollar zum Yen deutlicher zu. Angesichts der gelassenen Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Entwicklung um den Iran sei der Yen als Krisenhafen nicht gesucht, heißt es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,59 69,06 +2,2% 1,53 +17,5% Brent/ICE 76,65 74,85 +2,4% 1,80 +17,5%

Der WTI-Ölpreis zeigte sich zum US-Settlement noch mit dem größten Tagesverlust seit Anfang April, doch im elektronischen Handel holte er einen Großteil seiner Abgaben wieder auf. Im Vorfeld der angekündigten US-Entscheidung zum Iran-Atomabkommen waren die Ölpreise nach oben geklettert mit der Erwartung, dass dies einen negativen Einfluss auf die iranische Ölförderung haben dürften. Die iranische Produktion wird "kaum durch den Rückzug aus der Vereinbarung beeinträchtigt werden, es sei denn, Trump kann auch andere Länder davon überzeugen, wieder Sanktionen zu verhängen", sagte Portfoliomanager Jay Hatfield von InfraCap. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum Settlement 2,4 Prozent auf 69,06 Dollar. Anschub im späten elektronischen Handel kam von den neuesten Daten des US-Branchenverbands API. Demnach sind die Ölvorräte in der vergangenen Woche in den USA nämlich um 1,9 Millionen Barrel gesunken, während für die offiziellen Daten am späteren Mittwoch mit unveränderten Beständen gerechnet wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,06 1.315,70 -0,4% -5,64 +0,6% Silber (Spot) 16,43 16,47 -0,3% -0,05 -3,0% Platin (Spot) 911,80 914,50 -0,3% -2,70 -1,9% Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,2% -0,01 -8,4%

