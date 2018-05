Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 235 auf 240 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Diese hätten nur noch wenig Überraschungen enthalten, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers begründete sie mit leicht geänderten Schätzungen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-05-09/08:55

ISIN: DE0005439004