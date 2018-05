Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 51,00 auf 51,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Online-Modehändlers sei nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen und habe beim Umsatzwachstum positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem klängen die Aussagen zum zweiten Quartal deutlich besser als erwartet./gl/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000ZAL1111