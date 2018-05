Vielleicht weiß Warren Buffett es (noch) nicht. Aber eigentlich ist er im Grunde genommen ein Fool! Denn auch er vertritt oft die Meinung, dass so ziemlich jeder ein guter Investor sein kann. So wie wir auch versuchen das Investieren der Welt beizubringen. Bei seiner Mission hat er neulich in einem Interview mal wieder verdeutlicht, was es eigentlich ausmacht, ein Investor zu sein. Intellekt? Nein, nicht zwingend. Sondern im Grunde genommen würden schon gute Angewohnheiten ausreichen, um erfolgreich zu sein. Schauen wir mal, was Buffett damit meinte: Der Kontext der Aussage Der Rahmen dieser Aussage war letztlich ein Interview mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...