Bonn - Deutsche Telekom Q1-Zahlen: Umsatz steigt organisch um 3,1% - Organisches EBITDA-Plus von 6,6% - Aktiennews Auf beiden Seiten des Atlantiks ein guter Start ins Jahr 2018 für die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF): Der Umsatz des Konzerns stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch - also bereinigt um Veränderungen von Wechselkursen und Konsolidierungskreis - um 3,1 Prozent, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...