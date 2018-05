Die heutige Seho Systems begann als Seho Seitz & Hohnerlein und entwickelt und fertigt am Standort in Kreuzwertheim Anlagen für alle Bereiche des automatisierten Lötens. Bereits 1985 wurde die Produktpalette um die Reflowtechnik erweitert. Mit der Markteinführung der ersten Stickstoff-Wellenlötanlage im Jahr 1986 revolutionierte das Unternehmen die Fertigung elektronischer Produkte. Die fortschreitende Miniaturisierung der Komponenten führte schließlich zur Entwicklung einer weiteren Löttechnologie: 1998 stellte man die erste Selektiv-Lötanlage mit Roboterhandling vor. Mit der Integrierung eines AOI-Systems direkt in die Selektiv-Lötmaschine, um nach dem Lötprozess die Lötstellen automatisch zu kontrollieren, setzte man 2012 einen weiteren Meilenstein. Seit einigen Jahren bietet man mit intelligenten und kreativen Konzepten für das Baugruppenhandling und Materialmanagement den Kunden komplette Lösungen für eine Vielzahl an Fertigungsaufgaben.

Um Interessenten und Besuchern diese Konzepte zu veranschaulichen, wurde im Jahr 2014 ein neues Democenter eingeweiht. Das Technologiecenter bringt Kunden und Technik in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...