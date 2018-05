Vodafone will die Kabelnetze des Breitbandanbieters Liberty Global in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien übernehmen. Das habe man mit der Unitymedia-Muttergesellschaft vereinbart, teilte Vodafone am Mittwoch mit.

Der Kaufpreis liegt demnach bei 18,4 Milliarden Euro. Unitymedia hat nach eigenen Angaben über sieben Millionen Kunden in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Der Zusammenschluss steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Beide Unternehmen rechnen damit, dass die Übernahme Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein wird.