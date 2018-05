Einmal im Leben den Alltag so verbringen wie andere Kinder auch. Ein Traum, der für den damals elfjährigen Sam Wirklichkeit geworden ist. Jahrelang konnte er keinen normalen Tag ohne epileptische Anfälle erleben. Bis zu 100 Attacken suchten ihn täglich heim - seine Eltern waren verzweifelt. Keine Therapie schlug an, von den massiven Nebenwirkungen der Behandlungsansätze ganz zu schweigen. Doch in Großbritannien keimte eine neue Hoffnung auf. Ein Cannabis-Medikament soll schwere Formen der Epilepsie therapieren können. Ein Kind auf Droge setzen? Was im ersten Moment verrückt klingt, entpuppte sich als Wunder. Sam wurde Epidiolex verabreicht, ein Wirkstoff, der Cannabidiol (CBD) enthält, aber kein Tetrahydrocannabinol (THC), das sonst die berauschende Wirkung entfaltet.

