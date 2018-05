Von Carlo Martuscelli

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Tabakkonzern Imperial Brands will sich nach einem Gewinneinbruch weiter verschlanken. Im ersten Halbjahr verdiente das Unternehmen nur noch 600 Millionen Pfund Sterling, ein Rückgang um ein Viertel, wie Imperial Brands mitteilte. Der Umsatz fiel um 0,1 Prozent auf 14,3 Milliarden Pfund.

Das Unternehmen kündigte an, sich von Unternehmensteilen zu trennen und damit 2 Milliarden Pfund einnehmen zu wollen. Der Umbau soll die Konzernstruktur vereinfachen. Zudem sollen mit dem Geld Schulden abgebaut werden. Auch Investitionen in Wachstum seien möglich, wenn diese sinnvoll erscheinen. Die angekündigten Jahresziele will Imperial Brands weiterhin erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2018 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.