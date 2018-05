FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Mittwoch etwas leichter in den Handel gestartet. Wie die vergangenen beiden Tage handelt er weiterhin in Tuchfühlung mit der 13.000er-Marke. Das politische Umfeld hat sich über Nacht leicht eingetrübt, darunter könnte die Risikobereitschaft der Investoren leiden. Sollte es der DAX-Future im Tagesverlauf nicht schaffen, die Runde Marke herauszunehmen, könnte versucht werden, die nächsten Unterstützungen auszuloten. Dann dürfte es auch schnell ein paar Punkte nach unten gehen.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 14,5 auf 12.925 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.952 und das -tief bei 12.923 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.400 Kontrakte.

May 09, 2018

