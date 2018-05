Die Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116) hat mit einem soliden Start in das Geschäftsjahr 2018 an die gute Entwicklung der Vorjahres angeknüpft und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.

Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen ein Konzernbetriebsergebnis in Höhe von 67 Mio. EUR, das erwartungsgemäß leicht unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1/2017: 71 Mio. EUR), aber voll im Rahmen der Planungen lag. Dabei standen einem erwarteten Rückgang des Zinsüberschusses und einem wegen niedriger vorzeitiger Rückzahlungen geringeren Abgangsergebnis eine weitere Steigerung des Provisionsüberschusses sowie gesunkene Kosten und keine Belastungen durch Risikovorsorge gegenüber. Das den Stammaktionären zugeordnete Konzernergebnis verbesserte sich leicht auf 39 Mio. EUR (Q1/2017: 38 Mio. EUR). Das Ergebnis je Stammaktie stieg leicht auf 0,65 EUR (Q1/2017: 0,63 EUR).

Der Konzernabschluss zum 31. März 2018 erfolgte erstmals unter Anwendung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 9 für Finanzinstrumente. Es ergaben sich daher im Vergleich zu den Vorjahren einzelne Änderungen in der Berichterstattung bezüglich der Bilanzstruktur und der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung.

Inklusive des nach IFRS 9 separat auszuweisenden Abgangsergebnisses in Höhe von 6 Mio. EUR betrug der Zinsüberschuss im ersten Quartal 139 Mio. EUR, nach 148 Mio. EUR im vierten Quartal 2017 sowie 164 Mio. EUR im ersten Quartal 2017. Der Rückgang geht vor allem auf das seither planmäßig fortgesetzte Abschmelzen nicht-strategischer Kreditportfolios aus den Übernahmen von Corealcredit und WestImmo zurück, die den Zinsüberschuss in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hatten. Insofern setzt sich mit der aktuellen Entwicklung eine Normalisierung fort, im Einklang mit der Ankündigung der Aareal Bank, das Gesamtkreditportfolio und damit auch den Zinsüberschuss im laufenden Jahr auf einem soliden Niveau zu stabilisieren. Positiv wirkten sich im ersten Quartal die nach wie vor guten Margen im Neugeschäft aus. Das Portfoliovolumen lag im ersten Quartal allerdings leicht unter Plan. An ihrem Gesamtjahresziel für den Zinsüberschuss in Höhe von 570 bis 610 Mio. EUR inklusive Abgangsergebnis hält die Aareal Bank fest.

Im ersten Quartal fiel per Saldo keine Risikovorsorge an (Q1/2018: 0 Mio. EUR; Q1/2017: 2 Mio. EUR). Üblicherweise liegt die Risikovorsorge im ersten Quartal saisonal bedingt auf einem sehr niedrigen Niveau, für das Gesamtjahr geht das Unternehmen daher weiterhin von einer Risikovorsorge in einer gegenüber dem Vorjahr deutlich abgesenkten Spanne von 50 bis 80 Mio. EUR aus.

Auch beim Provisionsüberschuss hielt der positive Trend der Vorjahre an: Er verbesserte sich - getragen vor allem von höheren Umsatzerlösen der Aareon - weiter auf 50 Mio. EUR (Q1/2017: 48 Mio. EUR). Für die Aareal Bank Gruppe gewinnt der Provisionsüberschuss damit, wie in ihrem Zukunftsprogramm "Aareal 2020" angelegt, kontinuierlich weiter an Bedeutung.

Die im Rahmen von "Aareal 2020" außerdem ergriffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ...

