Drei Tage nachdem Elon Musk, der Chef des US-amerikanischen Elektroauto Herstellers Tesla, sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter lustig machte, folgte der nächste Schritt im Spiel zwischen Musk und den Shortseller.

Tesla das Objekt der Begierde für Short Positionen

Nach Angaben der United Staates Securities And Exchange Commission kaufte der CEO von Tesla am Montag 33.000 Aktien seiner Firma im Wert von 9,85 Millionen USD. Musk stockte seinen Besitz an Tesla dadurch weiter ... (Benjamin Fitzgerald)

