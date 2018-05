Angesichts der bevorstehenden Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Deal übten sich die europäischen Investoren den ganzen Tag über in Zurückhaltung, was die wichtigsten Indices mit leichten Abschlägen den Tag beenden liess. Die US-Börsen zeigten sich dann von dem am Abend nach europäischer Zeit bekanntgegebenen Ausstieg relativ unbeeindruckt, was die Ansicht bekräftigte, dass dieser Schritt schon von vielen Marktteilnehmern vorweggenommen war und bereits in den Kursen enthalten war. In Europa waren Öl- und Gaswerte der schwächste Sektor mit einem Abschlag von 1,4%, stärkster Sektor waren die Reise- und Freizeittitel mit einem Zuwachs von 1,3%. Shire in London wird jetzt endgültig von Takeda übernommen,...

