DAX - Die Luft wird dünner (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /Seitwärts Rückblick: Nach dem dynamischen Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 12.660 Punkten zog der DAX in den letzten Tagen bis an das Kursziel bei 12.950 Punkten an. Am Montag scheiterten zwei Ausbruchsversuche über die Hürde und es folgte gestern eine marginale Korrektur bis an die Unterstützung bei 12.851 Punkten. Diese wurde von den Käufern im Nachmittagshandel zum Einstieg genutzt und der Index bis zum Handelsschluss wieder an die 12.911 Punkte-Marke gekauft. In der Nachbörse wurde bereits die 12.950 Punkte-Marke angesteuert. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:00 Uhr): Der gestrige Anstieg hatte korrektiven Charakter, war er doch von...

