Die Bären haben mit dem frühen europäischen Handel das Ruder übernommen und so fiel der AUD/USD in Richtung 0,7400, während der Dollar auf breiter Front an Wert zulegt. Die europäischen Trader reagieren auf die Nachricht, dass sich US Präsident Donald Trump aus dem Iran Atomabkommen verabschiedet. Der US-Dollar Index konnte um 0,20 % zulegen, um bei ...

