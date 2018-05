Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Vasiliauskas erwartet Ende der EZB-Anleihekäufe in diesem Jahr

Der Präsident der litauischen Notenbank, Vitas Vasiliauskas, rechnet mit einem Auslaufen der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr. "Legt man die heutigen Informationen zu Grunde, ist es aus meiner Sicht wahrscheinlich, dass wir die Käufe beenden und eine Übergangsfrist bis Jahresende haben", sagte das EZB-Ratsmitglied im Interview mit dem Handelsblatt. In einer Übergangsfrist bis Jahresende könnten die Käufe schrittweise auf null reduziert werden.

Trump setzt mit Ausstieg alles auf eine Karte

US-Präsident Donald Trump geht mit seiner Entscheidung, den Iran-Nukleardeal de facto aufzukündigen, voll ins Risiko. Es mag sich am Ende als die riskanteste Rochade seiner gesamten Präsidentschaft entpuppen. Genauer: Der Schachzug entspricht einer ganzen Serie von hohen Spieleinsätzen. So dürfte Trump auf gewisse Reaktionen von der iranischen Führung, der Wirtschaft und Menschen dieses Landes sowie der US-Verbündeten und selbst der Machthaber in Nordkorea wetten. Trump mag letztlich all diese Spielzüge für sich entscheiden, doch die damit einhergehenden Gefahren muten sehr hoch an.

Trump verkündet Ausstieg aus Atomabkommen mit Iran

US-Präsident Donald Trump hat allen Warnungen zum Trotz den Austritt seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt. Er begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe. Zugleich leitete Trump die Wiedereinsetzung von Sanktionen ein. International stieß seine Entscheidung auf Kritik, nur Irans regionale Gegner Israel und Saudi-Arabien begrüßten den Schritt.

US-Botschafter: Deutsche Firmen müssen Iran-Aktivitäten "sofort" zurückfahren

Nach der Ankündigung der USA zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Teheran sollten deutsche Unternehmen ihre Aktivitäten im Iran "sofort" herunterfahren. Das forderte der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen verkündet und auf Grundlage des Abkommens ausgesetzte Sanktionen wieder in Kraft gesetzt.

Berlin, Paris und London wollen Iran-Atomabkommen erhalten

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran wollen sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen für den Erhalt der Vereinbarung einsetzen. "Dies schließt den Erhalt von wirtschaftlichen Vorteilen für das iranische Volk ein, die mit dem Abkommen verknüpft sind", hoben die Regierungen in Berlin, Paris und London in einer gemeinsamen Erklärung hervor.

Netanjahu "unterstützt voll" die "mutige" Entscheidung Trumps zum Iran

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran begrüßt. "Israel unterstützt voll die heute getroffene mutige Entscheidung von Präsident Trump, das katastrophale Abkommen zu verlassen", sagte Netanjahu in einer kurzen Fernsehansprache.

Irans Präsident droht mit verstärkter Anreicherung von Uran

Irans Präsident Hassan Ruhani hat nach dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Rückzug der USA aus dem Atomabkommen gedroht, wieder verstärkt Uran anzureichern. Er habe die iranische Atomenergieorganisation angewiesen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um gegebenenfalls "die unbegrenzte industrielle Anreicherung" wiederaufzunehmen, sagte Ruhani im Staatsfernsehen.

US-Außenminister Pompeo auf dem Weg nach Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo ist auf dem Weg nach Nordkorea. Pompeo werde dort "mein anstehendes Treffen mit Kim Jong Un vorbereiten", sagte US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington. Trump will bei einem Gipfel in wenigen Wochen mit dem nordkoreanischen Machthaber über das Atomprogramms von Pjöngjang diskutieren.

Bosnien-Herzegowina wählt am 7. Oktober neues Parlament

Der Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina wählt am 7. Oktober ein neues Parlament. Das teilte die Wahlkommission in Sarajevo mit. Der Urnengang könnte die Konflikte zwischen den Volksgruppen in dem Balkanstaat verschärfen: Die kroatische Minderheit sieht sich durch das geltenden Wahlrecht benachteiligt. Die Vorsitzende der größten kroatischen Partei HDZ, Borjana Kristo, hatte kurz vor der Bekanntgabe des Wahltermins gesagt, Bosnien bewege sich auf eine "ernste Verfassungskrise" zu.

Argentinien in Gesprächen mit dem IWF über eine Kreditlinie

Argentinien hat Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über eine Kreditlinie aufgenommen. Hintergrund sind die Versuche der Regierung von Präsident Mauricio Macri die anhaltende Abwertung der Landeswährung erfolgreich einzudämmen. In einer Fernsehansprache sagte Macri, er habe mit IWF-Präsidentin Christine Largarde gesprochen. Largarde habe ihm zugesichert, dass der IWF mit der Arbeit an einer Vereinbarung beginnen werde.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion März -0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb rev +1,1% (vorl: +1,2%) gg Vm

