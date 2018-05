Der Boom am Bau ist auch im Februar weitergegangen. Das Bauhauptgewerbe realisierte in dem Monat ein Umsatzplus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden auf der Grundlage vorläufiger Zahlen berichtete. Auf den Baustellen waren 3 Prozent mehr Leute beschäftigt als ein Jahr zuvor. Die Bauindustrie hatte 2017 mit 114 Milliarden Euro das beste Jahr ihrer Geschichte seit Mitte der 1990er-Jahre erlebt und kann sich auf prall gefüllte Auftragsbücher stützen. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie erwartet für das Gesamtjahr eine Umsatzsteigerung oberhalb von 4 Prozent. Hauptgrund für die Entwicklung ist die große Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Wegen der niedrigen Zinsen sind Kredite günstig, auch wenn die Hypothekenzinsen zuletzt wieder etwas anzogen./ceb/DP/jha

