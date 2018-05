Unterföhring - ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist solide in das Jahr 2018 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Im ersten Quartal ging der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 881 Mio.

Den vollständigen Artikel lesen ...