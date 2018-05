Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Indizes am Mittwoch mit leichten Gewinnen gestartet. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump vom Dienstagabend, das Atomabkommen mit Iran aufzukündigen, wird damit gelassen aufgenommen. Bereits an den US-Märkte hatten am Vorabend nur verhalten auf die bereits erwartete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...