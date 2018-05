Zürich (ots) - Olmar Albers übernimmt per Juni 2018 die

Geschäftsleitung von öbu, dem Verband für nachhaltiges Wirtschaften.

Er folgt auf Seta Thakur, die zur NZZ-Mediengruppe wechselt.



In seiner neuen Tätigkeit übernimmt Olmar Albers ab Mitte Juni die

operative Leitung von öbu. Der 54-jährige Betriebswirt verfügt über

langjährige Erfahrung in den Bereichen Marketing,

Organisationsentwicklung und Innovation. "Mit diesem reichen

Erfahrungsschatz bringt Olmar Albers ideale Voraussetzungen mit, den

Verband in die Zukunft zu führen", sagt Christian Hunziker, Präsident

von öbu. Nach Anstellungen im Bereich General Management, Vertrieb

und Marketing in der Papier- und Konsumgüter-Industrie in Deutschland

und den USA zog der Niederländer 2007 mit seiner Familie in die

Schweiz. Hier war er unter anderem verantwortlich für Marketing,

Vertrieb und Organisationsentwicklung bei der Cham Paper Group AG

sowie als Business Unit Leiter beim Chemieunternehmen vanBaerle AG

tätig. Olmar Albers engagiert sich zurzeit als

Verwaltungsratspräsident bei der Inodrink AG, einem jungen KMU in der

Lebensmittelbranche, sowie im Bereich Nachhaltigkeit, Innovation und

Veränderung für Konzerne, Mittelständler und Start-Ups beim Impact

Hub Zürich.



"Ich freue mich sehr, zusammen mit den Mitgliedern, Partnern und

dem Team von öbu einen innovativen Beitrag zur Umsetzung der Agenda

2030 für nachhaltige Entwicklung zu leisten", betont Olmar Albers.

Olmar Albers absolvierte sein Betriebswirtschaftsstudium in

Grossbritannien und den Niederlanden und belegte diverse

Fortbildungen im Bereich Führung und Kommunikation.



Die Geschäftsführung übernimmt Olmar Albers von Seta Thakur, die

den Verband dreieinhalb Jahre prägte und ab Juni den Bereich

Unternehmenskommunikation bei der NZZ-Mediengruppe leiten wird.



Über öbu



Der 1989 gegründete Unternehmensverband mit rund 350 Mitgliedern

tritt ein für die Wahrnehmung ökonomischer, ökologischer und sozialer

Verantwortung in der Wirtschaft. Wir fördern die konkrete Umsetzung

fortschrittlicher Nachhaltigkeitsstandards, arbeiten mit unseren

Mitgliedern an einer Wirtschaft mit Zukunft und setzen uns für die

nötigen Rahmenbedingungen ein. Über seine Mitglieder, zu welchen

neben Konzernen auch zahlreiche KMU gehören, vertritt öbu rund

450'000 Arbeitsplätze in der Schweiz. Weitere Informationen auf

www.oebu.ch



