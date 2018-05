Bad Marienberg - ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) ist solide in das Jahr 2018 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Im ersten Quartal ging der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 881 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 910 Mio. Euro). Grund hierfür waren insbesondere die Entkonsolidierungen im Travel-Bereich sowie gegenläufige Währungseffekte. Auf organischer und währungsbereinigter Basis lag der Konzernumsatz im ersten Quartal mit einem Anstieg um 1 Prozent leicht über Vorjahresniveau. Gleichzeitig wuchs das adjusted EBITDA um 7 Prozent auf 200 Mio. Euro (Vorjahr: 188 Mio. Euro) und der bereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich um 6 Prozent auf 93 Mio. Euro (Vorjahr: 88 Mio. Euro). Die adjusted EBITDA-Marge der ProSiebenSat.1 Group verbesserte sich auf 22,7 Prozent (Vorjahr: 20,6%). Dies reflektiert insbesondere das Wachstum im Entertainment-Segment.

Den vollständigen Artikel lesen ...