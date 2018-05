Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Indizes am Mittwoch mit leichten Gewinnen gestartet. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump vom Dienstagabend, das Atomabkommen mit Iran aufzukündigen, wird damit gelassen aufgenommen. Bereits an den US-Märkte hatten am Vorabend nur verhalten auf die bereits erwartete Entscheidung reagiert, während die asiatischen Börsen mehrheitlich etwas nachgaben.

Die US-Regierung dürfte nun mit ihren Sanktionen nicht zuletzt die iranische Ölindustrie ins Visier nehmen, hiess es am Markt. Entsprechend hat auch der Ölpreis in der Nacht weiter angezogen. Panik sei nach der Ankündigung nicht zu sehen, meinte ein Analyst. Allerdings habe die Welt nun "einen ...

