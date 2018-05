Dem Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 ist im ersten Quartal aufgrund des Konzernumbaus unerwartet Umsatz durch die Lappen gegangen. Die Pläne rund um die neu gebildete NuCom-Group werden trotzdem vorangetrieben, die Prognose zudem aufrecht erhalten. An der Börse rutschte die Aktie dennoch in den ersten Handelsminuten um bis zu knapp sieben Prozent an das MDax-Ende .

Nachdem sich das Unternehmen im vergangenen Jahr fast gänzlich von seinem Reisegeschäft getrennt hatte, gingen die Erlöse im Zeitraum Januar bis Ende März im Vorjahresvergleich um drei Prozent auf 881 Millionen Euro zurück. Analysten hatten schon mit einem Rückgang gerechnet, wenngleich auch mit einem etwas leichteren. Ohne die Veräußerungen der Reiseunternehmen Etraveli und weg.de und Währungseffekte ausgeklammert wären die Umsätze aber leicht gestiegen, stellte ProSiebenSat.1 klar.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte indes um 7 Prozent auf 200 Millionen Euro zu, was die Erwartungen am Markt leicht übertraf. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um sechs Prozent auf 93 Millionen Euro.

In der Entertainment-Sparte, welche sowohl das lineare TV-Geschäft als auch die Online-Unterhaltungsplattformen vereint, stiegen die Umsätze dank höherer Werbeeinnahmen um 2 Prozent auf 624 Millionen Euro. In der Produktionssparte brachen die Erlöse hingegen um 13 Prozent auf 97 Millionen Euro ein. Hier bereiteten hauptsächlich negative Währungseffekte im US-Geschäft Probleme.

Auch das sonst so verlässliche Geschäft mit den Internetportalen wie Verivox oder Parship erlitt mit minus 14 Prozent einen herben Dämpfer - der jedoch fast ausschließlich auf den Verkauf der Reiseunternehmen Etraveli und weg.de zurückzuführen ist.

Im Rahmen seines zum Jahresbeginn eingeleiteten Konzernumbaus hat ProSiebenSat.1 seine Beteiligungen an den Online-Plattformen in einer neuen Gesellschaft namens NuCom gebündelt. Das große Ziel lautete, NuCom zu einer "führenden europäischen Plattform für Lifestyle-Angebote" auszubauen. Ende Februar hat sich das US-Investmenthaus General Atlantic ein gutes Viertel der Anteile an der Sparte gesichert.

Der Investor wird in der Branche wegen seiner umfangreichen Expertise hoch geschätzt. Außerdem bringt er ProSiebenSat.1 frisches Geld für weitere Expansionsvorhaben in Deutschland und Europa ein. "Wir sind mit voller Kraft unterwegs, uns weitere Ziele anzuschauen", sagte Finanzchef Jan Kemper auf einer Analystenkonferenz. Man könne im dritten und vierten Quartal mit entsprechenden Meldungen rechnen.

Interimschef Conrad Albert bestätigte die von ProSiebenSat.1 zum Jahresbeginn in Aussicht gestellte Prognose. Demnach soll der Umsatz 2018 weiterhin im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, bei einer bereinigten Ebitda-Marge im mittleren 20-Prozentbereich. Albert, der den Konzernvorsitz als Vorstandsmitglied derzeit übergangsweise führt, wird ab dem 1. Juni von Branchenneuling Max Conze abgelöst./kro/zb/jha/

