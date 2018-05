Dollar-Schwäche und Lieferschwierigkeiten in den USA zum Trotz will Henkel seine Jahresziele erreichen. Henkel peilt 2018 ein organisches Wachstum in der Bandbreite von 2 bis 4 % an, die bereinigte Umsatzrendite (Ebit) soll auf mehr als 17,5 % steigen. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll um 5 bis 8 % zulegen.



Bereinigt um Wechselkurseffekte und Zukäufe hat Henkel im ersten Quartal den Umsatz und das Ergebnis je Aktie gesteigert und damit die Grundlage für das Erreichen der Prognose geschaffen. Und so will man weitermachen. Unternehmensangaben zufolge ist man auf gutem Wege, im Laufe des zweiten Quartals die Lieferprobleme in den USA zu beheben.



Im ersten Quartal bremsten Währungseffekte den stark in den USA engagierte Konzern allerdings aus. Die Erlöse legten bereinigt zwar um 1,1 % auf 4,84 Mrd. Euro zu, nominal sanken sie aber um 4,5 %. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (Ebit) schrumpfte in den ersten drei Monaten um 1,4 % auf 842 Mio. Euro. Die Dollar-Schwäche gegenüber dem Euro sorgte hier für Belastungen von 6,2%.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info