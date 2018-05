Singapur - Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat die Ölpreise am Mittwoch kräftig steigen lassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete im Vormittagshandel 76,96 US-Dollar. Das waren 2,11 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kletterte um 1,83 Dollar auf 70,90 Dollar.

Die Ölpreise liegen damit knapp über dem Niveau, das sie bereits zu Wochenbeginn erreicht hatten. Zurzeit kosten die beiden führenden Rohölsorten der Welt so viel wie letztmalig Ende 2014, also wie seit etwa dreieinhalb Jahren nicht mehr. Die Gründe dafür liegen nicht nur in der Angst vor Angebotsengpässen, sondern auch in einer steigenden Erdölnachfrage als Folge einer solide wachsenden Weltwirtschaft.

USA fordern Reduzierung der Ölkäufe in Iran

Die USA hatten sich am Vorabend trotz des massiven Widerstands europäischer Partner aus dem Abkommen über das Atomprogramm des Iran zurückgezogen. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. "Wir werden die höchste Stufe von Wirtschaftssanktionen einführen", erklärte US-Präsident ...

