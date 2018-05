Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat nach vier Monaten bereits mehr als 2 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. Das waren 7,1 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Im April allein lieferte das Unternehmen mit 519 600 Autos 11 Prozent mehr Fahrzeuge aus. In China wuchsen die Verkäufe um knapp 10 Prozent - der wichtigste Einzelmarkt des Autobauer stand mit gut 247 000 Wagen für fast die Hälfte der verkauften Autos. Auch in Deutschland, dem restlichen Europa und Südamerika lief es besser, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann./men/jha/

ISIN DE0007664039

AXC0156 2018-05-09/10:05