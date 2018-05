Der IT-Dienstleister Bechtle wächst zum Jahresauftakt 2018 ungebremst weiter. Zum sechsten Mal in Folge sind die Umsätze der Stuttgarter im zweistelligen Prozentbereich gewachsen, was für Applaus unter den Analysten sorgte. An der Börse unterlag die Aktie zunächst einigen Schwankungen, erhielt dann aber Auftrieb. Zuletzt kostete die Aktie mit 74,65 Euro 0,74 Prozent mehr als am Vortag.

Die hohe Kundennachfrage trieb die Umsätze zwischen Januar und März gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf gut 955 Millionen Euro, wie die Gesellschaft am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Zu dem Wachstum trugen beide Geschäftssegmente - also IT-Lösungen und das Handelsgeschäft - gleichermaßen bei. Das operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf knapp 36 Millionen Euro, unter dem Strich wuchs der Gewinn in etwa genau so stark auf 25 Millionen Euro.

"Wir sind mit dem Jahresstart sehr zufrieden", sagte Bechtle-Chef Thomas Olemotz. "Unsere Kunden investieren unverändert kräftig in ihre IT." Am bisherigen Jahresausblick hält das TecDax -Unternehmen weiterhin fest. Umsatz und Ergebnis sollen deutlich zulegen.

Es seien "sehr ordentliche" Umsatzzahlen gewesen, erklärte Warburg-Analyst Andreas Wolf. Die Margenentwicklung sei in dem Zusammenhang mit 3,7 Prozent etwas zurückgeblieben, was auf einen hohen Hardware-Anteil hindeute. Baader-Analyst Knut Woller blies in das gleiche Horn, sprach aber ebenfalls in der Gesamtbetrachtung von einem soliden Jahresstart./kro/mne/jha/

ISIN DE0005158703

AXC0157 2018-05-09/10:06