Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Journalist Hasnain Kazim macht auch die klassischen Medien mitverantwortlich an Hasskommentaren im Internet. Er wolle den Vorwurf der Mitschuld nicht von der Hand weisen, "weil manche über jedes Stöckchen springen, das die Rechten ihnen hinhalten", kritisiert der Spiegel-Online-Korrespondent in einem Interview für die Journalisten-Werkstatt Community Management der Branchenzeitschrift "medium magazin".



Kazim fordert Redaktionen auf, sich klare Leitlinien für den Umgang mit Leserkommentaren geben. Es brauche Leitlinien für verbotene Inhalte und Regeln, wie Journalisten mit ihnen umgehen sollen - ob sie zum Beispiel löschen oder den Kommentatoren anzeigen sollen.



Der wachsende Hass in Online-Kommentaren bringt Kazim in direkte Verbindung mit dem Erstarken der "völkisch denkenden Partei" AfD: "Viele Menschen meinen jetzt, es sei okay zu sagen: 'Ausländer raus' und 'Man muss Muslime in den Gasofen schicken', Formulierungen, die oft bei mir landen. Dass die AfD ins Parlament gewählt wurde, scheint ein Dammbruch gewesen zu sein. Auch ein Grund für mich zu sagen: Ich kann und will nicht länger schweigen." Kazim antwortet auf Hass-Kommentare mit Ironie - aus einem einfachen Grund: "Wenn ich diesen Mist ertragen muss, möchte ich wenigstens auf meine Kosten kommen."



Eine Auswahl seiner Dialoge mit Hassmail-Schreibern dokumentiert Haznain Kazim in dem Buch "Post von Karlheinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen - und was ich ihnen antworte", das Ende April erschienen ist (Penguin Verlag 2018, 272 Seiten).



Das Interview mit Hasnain Kazim erscheint in der 16-seitigen Journalisten-Werkstatt zum Thema Community Management (Autoren: Anne Haeming und Daniel Bouhs), Seiten 10 und 11. Die Reihe "Journalisten-Werkstatt" wird herausgeben von Annette Milz und erscheint in "medium magazin" sowie "Der Österreichische Journalist" und "Schweizer Journalist" als Bestandteil des Abonnenements. Einzelbestellungen sind möglich unter https://www.newsroom.de/shop/werkstaetten/journalisten-werkstatt/



OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66148 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66148.rss2



Pressekontakt: Annette Milz,Chefredakteurin mediummagazin, redaktion@mediummagazin.de, 069-95297944