BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor dem Besuch von Außenminister Heiko Maas (SPD) bei seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow hat der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, für Verlässlichkeit und Rechtstaatlichkeit beim Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 geworben. "Wir möchten unsere Partner zu Pragmatismus und Vernunft ermahnen", sagte Netschajew der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Mittwoch. Maas reist am Donnerstag nach Moskau. Am Montag wird Wirtschaftsminister Peter Altmaier dort zu Gesprächen erwartet.

Die Gaspipeline spalte Europa nicht, sagte Netschajew. "Im Gegenteil: Diese Gaspipeline festigt gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zwischen Russland und der EU im Energiebereich, gewährleistet die Energiesicherheit Europas, macht uns gemeinsam stärker und näher", erklärte der Botschafter.

Netschajew warf der EU-Kommission und den USA eine unlautere Einmischung vor. "Einzelne EU-Länder scheinen heute bereit zu sein, unter dem Druck aus Washington auf das kostspieligere amerikanische LNG als eine Alternative zum russischen Erdgas umzusteigen", sagte er. Dieses "Streben nach Hegemonie" der USA auf dem europäischen Energiemarkt geschehe nicht unerwartet. "Dennoch sind wir der Auffassung, dass unsere europäischen Partner diese Versuche nicht tolerieren sollten."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2018 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.