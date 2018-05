Paris - Nach einer steilen Kehrtwende an der Unterstützung bei 908 USD zog der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) Anfang April über die Widerstandsmarken bei 963 und 982 USD an und erreichte in der Spitze die zentrale Barriere bei 1.052 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.

