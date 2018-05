flatex Morning-news DAX update

Uneinheitlich präsentieren sich die asiatisch-pazifischen Börsen, der Hong Kong Hang Seng Index kann 0,2 Prozent zulegen, während der Nikkei 0,4 Prozent verliert, ebenfalls leicht schwächer die Börse in Südkorea mit einem Verlust von 0,1 Prozent. Die Futures für die US-Märkte verharren in der Nulllage. Der DAX startet nahezu unverändert in den Handelstag bei rund 12.915 Punkten. Sehr positiv kommen die Quartalszahlen von Siemens an, die Aktie kann gut 3,5 Prozent zulegen.

Zur Charttechnik: Nach einem gestrigen Tagestief von 12.855,09 konnte der DAX zum Handelsschluss doch wieder etwas zulegen und schloss in der Nähe seines Eröffnungskurses bei 12.912,21. Ein moderates Minus von 0,28 Prozent also. Es scheint also noch genügend Kraft da zu sein, um die Marke von 13.000 Punkten anzugreifen, wo sich einige horizontale Widerstände befinden. Der erste Widerstand wäre das Tageshoch von vorgestern bei 12.961,05 Punkten. Auf der Unterseite ist der Index bei rund 12.800 Punkten recht gut unterstützt. Insgesamt ist der Aufwärtstrend also nach wie vor absolut intakt.

