Am Kupfermarkt rollt die Übernahmewelle an. Lundin Mining hat ein 1,5 Mrd. Dollar-schweres Übernahmeangebot für Nevsun Resources abgegeben. Das umworbene Unternehmen lehnte brüsk ab, der Aktienkurs legte dagegen kräftig zu.

Kupfer-Gold-Vorkommen im Fokus

Die Aktien von Nevsun Resources (TSX-V: NSU) waren die Attraktion im Dienstagshandel in Toronto. Der Kupferkonzern Lundin Mining (LUN) hatte zuvor den Nevsun-Aktionären ein Übernahmeangebot gemacht. Insgesamt bietet Lundin 1,5 Mrd. CAD in Cash und Aktien. Das Management von Nevsun lehnte die Offerte des schwedisch-kanadischen Konzerns mit Sitz in Toronto brüsk ab. Lundin hatte bekannt gegeben, dass man seit Monaten mit dem Top-Management von Nevsun Verhandlungen geführt habe, diese seien aber ergebnislos geblieben. Daher sah man sich nun "gezwungen", sein Angebot öffentlich zu machen", hieß es im Lundin-Statement. Zugleich streckte der Konzern, der vor allem auf Basismetalle wie Kupfer und Zink setzt, die Hand aus und bot dem Nevsun-Management an, weiter miteinander zu sprechen.

Der Kupfermarkt ...

